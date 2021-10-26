全聯日前宣布併購大潤發，穩坐超市龍頭寶座。一名女網友表示，全聯一直以來都定位在小型超市，10年前能把松青買下來就已經很讓人驚訝了，發展到現在這個規模，好奇靠的到底是什麼？一票網友認為全聯靠的就是「方便」，將超市超商化經營，民眾採買更加便利；另外也有人說「全聯先生」廣告行銷是一大推手。

原PO昨（25）日於PTT八卦板指出，前幾天看到新聞報導，全聯收購大潤發，若在10年前，「你跟我說全聯會併購大潤發，我絕對不信」。她認為全聯從以前到現在，定位都是小型超市，不論是生鮮雜貨與其他超市相比，也沒有特別的出色，當時能把松青超市買下來就已經很讓人驚訝了，現在竟然發展到這個地步，「全聯能夠達到今天的規模，靠的到底是什麼？」

疑問一出，引發不少婆媽熱烈回應，「便利性啊」、「什麼都有賣」、「全聯先生」、「店海戰術」、「一條路上三段一連開三間」、「全聯先生廣告」、「全聯先生的廣告國民性太強了，不爆紅都難」、「全聯根本把超市當超商在展店」、「宣傳夠好，全聯先生把知名度打起來」。

其中一名鄉民回文說，全聯能夠做到今天這樣規模，靠得全是定位成功，早期大賣場和便利商店之間，有一個需求很大和沒人滿足的缺口，雖然頂好很接近需求，但商品的品質一直讓人無法買單，若想買菜、買肉及日常生活用品，又不想跑到大賣場，這時家附近如果有一間跟便利商店一樣方便的超市就夠了，且只要一層樓，只賣必要的東西，簡單來說就是便利商店型的精華版大賣場。這樣的定位在任何區域都能受到大家青睞。