不少人搭乘捷運電扶梯，習慣站右側，左側給趕時間的人通行。不過一名媽媽卻表示，帶著女兒搭乘電扶梯，女兒站在左側，結果遭後方男子惡言相向，令她不滿「請問有規定不能站左邊嗎？」貼文引發兩派網友爭論。

原PO昨（25）日晚間於臉書社團《爆怨2公社》指出，下午帶著女兒搭乘捷運，依照慣例搭電扶梯前往月台，她站在電扶梯的右邊，女兒則是與她並肩站在左邊，此時後方一名男子向她說「借過」，而男子後方的另一名男子因無法順利通行開始碎念，甚至不斷飆罵三字經等國罵。

原PO一聽氣炸，本來想讓他們過的想法也隨著怒火消失，但後方的男子仍不斷罵「妳可以走右邊嗎？」她忍到下手扶梯，轉頭惡狠狠地向罵髒話的男子質問，「請問有規定不能站左邊嗎？有嗎？」男子看似嚇到般，什麼話都沒說當場就走人，令她忍不住抱怨「電扶梯站左、站右的爭議也被我遇上了，是不是都當女生好欺負？」

貼文曝光後，引發兩派網友炸鍋，「電扶梯正常人都是靠右」、「多數台北人還是靠右讓左側留給趕時間的人，尤其在上下班時間」、「左邊本來就能站，而且建議，左右站比較安全平衡，最好不要走動.」、「已經請大家不要都靠右很久了」、「趕時間就應該要走樓梯吧」、「這是台北人的習慣」、「說走樓梯比電扶梯快的人，應該沒搭過台北捷運吧」。

不過事實上，北捷早在2019年就曾表示，「右側站立、左側通行」是過去的宣導，目前推行對於電扶梯推行「緊握扶手、站穩踏階」。