台灣地區四面環海，夏季強日照、平均溫度高且潮濕，冬季又受到東北季風帶來大陸污染物影響，此氣候環境對於鋼材腐蝕影響更是顯著，故而不銹鋼在消費者心中早就是耐腐蝕鋼材的不二選擇。燁聯推出YU444／YU445系列產品，相當適合應用於配電箱、工業廠房線架等電機設備與零組件，今年燁聯鋼鐵首度與中華民國電機技師公會跨界交流，在2021年10月19日（二）台大集思會議中心B1蘇格拉底廳聯合舉辦「長效、超值不銹鋼新材料應用與技術」研討會，推廣YU444／YU445不銹鋼產品的特性與優點，並達到分享經驗及交流之目的。

由於經濟發展快速，生活水準提高，不銹鋼應用非常普遍，廣為人知的304／316系列不銹鋼因添加鎳（Ni），而國際間鎳價的漲跌對於300系不銹鋼的價格變動影響甚鉅，因此價格變動已成為對於選用此不銹鋼材上的重要考量因素之一。有鑑於此，燁聯積極投入開發不添加鎳且兼具高耐蝕性能的單相400系不銹鋼，「YU444／YU445系列」應運而生，以鉻（Cr）、鉬（Mo）來取代鎳，除了避免鎳價對不銹鋼價格的變動影響，也提供了與304／316不銹鋼相當的耐腐蝕性能，具有高耐候、強度高、熱膨脹率小、熱傳導率較300系優良，又易於加工等優勢，大大滿足一般都會及郊區的各項用途。如果需應用於重化工業、沿海嚴苛腐蝕環境或有外觀上的考量，燁聯亦可提供各式烤漆塗膜之不銹鋼烤漆產品。

燁聯鋼鐵公司為一貫化作業不銹鋼廠，深耕不銹鋼領域已有30餘年，燁聯本著與顧客互利共生的經營理念，積極投入單相400系不銹鋼的開發，至今已經累積了豐富的生產經驗，在工藝技術、品質控制以及技術服務等都已發展成熟，燁聯對於自產的單相400系不銹鋼可說是十分有信心。

YU444／YU445不銹鋼提供高性價比、長效又超值的高耐腐蝕鋼材，是競爭力絕佳的鋼材新選擇。10月19日在台大集思會議中心「長效、超值不銹鋼新材料應用與技術」研討會中，燁聯針對YU444／YU445不銹鋼進行完整詳細介紹，在疫情限制下，仍吸引許多電機技師盛情參與，場面相當熱絡也獲得廣泛迴響，圓滿促成首次交流。