2022萬金石馬拉松即將開始報名，新北市政府今日舉辦賽事宣告記者會，11月1日起開放登記報名，這兩年因疫情經歷停辦、延辦，訂於明年3月20日開跑，在疫情控制下讓跑步運動回歸日常，新北市長侯友宜邀請大家體驗線上運動課程，在模擬起跑拱門下鳴槍宣告，邁入20週年的萬金石馬拉松，2022賽事帶著全新的視覺強勢回歸。

侯友宜表示，每年3月第3個星期日舉辦的萬金石馬拉松是全台跑友最期待的周末，2020年在疫情嚴峻下停辦，2021年賽事延到11月21日辦理，現在無縫接軌啟動明年報名，在疫情可控的前提下，讓馬拉松回歸跑友的日常，今年特別與Uniigym互動體感健身合作，發展出線上運動課程，提供跑友免費專區，請喜愛路跑的朋友，務必關注萬金石粉絲專頁，將可獲得免費體驗序號，有肌力、技術訓練及伸展等與跑者相關的專屬課程，可以在疫情下維持自己生活中運動的節奏，備戰即將到來的馬拉松賽季。

侯友宜說，今年以「不凡的你、不凡的自己」結合「賽事20週年、共同ONE OF US」的概念，呈現「萬金石馬拉松累積過去、珍惜現在及展望未來的期許」。強調疫情影響下，看似平凡的每個人，只要願意都能成為「不凡的自己」，同時也象徵每一位願意在賽道上挑戰自我的跑者，也都是「不凡的自己」。

新北市府也特別感謝中華民國田徑協會，長期提供專業協助萬金石申請國際標籤認證，以及台灣美津濃股份有限公司、宏碁公司與智聯服務股份有限公司、太平洋建設股份有限公司等合作夥伴，成為跑者強大的後援隊，共同成就2022萬金石馬拉松，齊心給予跑者更「不凡」的服務及賽事體驗。

新北體育處說明，為帶給跑友不凡的整體視覺感受，從跑者的角度思維設計，以20個圓點象徵每年參與的跑者，移動的速度感跟漸層的光影匯聚成賽事女王頭意象，還有跑者最關心的跑衣也一樣充滿速度感，以橘色及藍色區分馬拉松組及挑戰馬組，期許跑者以完賽為目標奔向終點前進。