國際原油連袂大漲，遠東區石化上游原料最新現貨行情隨成本拉抬，全數勁揚；其中，丙烯漲幅9％，每噸來到1125美元，丁二烯也反彈逾4％，苯原料站上1000美元，EG也續揚4％之多。

無獨有偶，大陸動力煤價格持續攀高，煤化工EG供給受阻擴大，EG期貨近二日漲幅10～15％。台塑化（6505）、中油、南亞（1303）、台化（1326）及東聯（1710）石化收益加分推進。

北半球進入冬季取暖旺季，國際原油、天然氣強勢攀高，石化成本向上墊高；法人看好第四季台塑化柴油煉油價差、乙烯等上游石化原料，以及南亞、東聯之EG收益動能轉趨活絡。

大陸恆力、華南多套油製EG裝置10月開始檢修，而大陸政府積極維護重點電廠的燃煤需求，煤化工裝置供應仍不確定性，華魯50萬噸裝置進入檢修，利華益暫無重啟計畫，濮陽計劃下旬檢修。在整體產能利用率下降、進口量延續低位，EG價格受到強力支持。

分析師指出，受限電限產政策和終端需求啟動帶動，聚酯和下游產業鏈庫存去化明顯，產業鏈利潤得到修復。隨著天氣轉冷，加上限電和各環節漲價，內需訂單開始啟動；而限產對供應端影響要大於需求端，EG維持高位震盪。

此外，南亞台灣廠區銅箔基板去瓶頸增加產量，且新擴建銅箔廠及ABF新產能投產，外售量增加。針對大陸限電措施，恐造成電子材料產品供應吃緊，南亞可藉由台灣、大陸生產基地靈活進行產銷調配，適時爭取訂單。

車用市場長線看好，汽車連網、先進駕駛輔助系統、資訊共享及電動化系統均需使用更多晶片，2020～2025年汽車應用ABF載板與PP載板使用量之年複合成長率皆達二成，IC載板供不應求情況愈趨明顯。