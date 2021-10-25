在北京高調紀念獲得聯合國中國代表權50周年之際，美國國務院亞太副助卿華自強表態支持台灣參與聯合國活動，並公開指北京「誤用」聯合國2758號決議排除台灣的國際參與。而近期外交部長吳釗燮也多次談及2758號決議及台灣入聯，遭到大陸官方重話批判，大陸外交部發言人趙立堅一度將吳釗燮相關言論直接與「法理台獨」掛鉤。上述動向不免讓人憂心，兩岸政治對抗是否會因入聯議題而更加熾烈。

這一波兩岸、中美圍繞台灣入聯議題爆發的爭論，顯然比13年前由扁政府單方面發動入聯公投時複雜、敏感得多，這是因為美方一改過往對台灣入聯不介入、不鼓勵的態度，完全站在力挺台灣參與聯合國的第一線，甚至還呼籲國際社會其他國家認同這一立場。可以清楚看到，即便拜登上任後重申一中政策不變，美中高層溝通恢復、展開有限合作並取得一定的互信和成果，但美方打「台灣牌」很難再用「戰略模糊」4個字概括，反倒是民進黨政府對入聯的態度早就和阿扁時期完全不同，只需亦步亦趨跟隨美方表態即可。

這時，一個問題就浮現出來：美國挺台入聯，究竟屬於「大動作」還是「小動作」？如果是前者，那必然會招致北京強力反制，不排除修改《反分裂法》或制定細則以期「精準打擊」，而這必然造成好不容易回穩的美中關係再度遭遇震盪的代價。如果是後者，陸方譴責只不過是例行公事，而美方也不會動真格在聯合國等國際政府間的場合發動支持台灣入聯案，最終變成「小打小鬧」的可能性較大。

以目前情勢看，很有可能是後者，即美國挺台入聯是「踩線不越界」的小動作，華府應掌握了操作台灣入聯議題的時程、目標和止損點，謀求與北京的政治交易。

首先，美方近期涉及台灣入聯的表態並未超出既有立場。根據美國前國務院官員譚慎格披露，早在2007年7月美方就以不公開的「非文件」形式向時任聯合國秘書長潘基文提交9點聲明，主旨是美國不接受也不拒絕關於台灣是中國一部分的宣示，並表示2758號決議並沒有確認「台灣是中華人民共和國的一省」的事實。而此次華自強的表態其實是將2007年美方的不公開聲明公開化，與川普任內將「六項保證」公開化的操作如出一轍。

不僅如此，華自強在美國外事系統中層級較低、發言場合亦非官方活動，雖可理解為美方有意試水溫，但北京也沒有拉高反駁的層級，除了司局級的外交部新聞司回應外，只有已退休的前駐美大使崔天凱表示「美國不會得逞」。而大陸領導人習近平在入聯50周年紀念會的講話，僅在開篇提及2758號決議作為歷史回顧，完全沒有提及反對台灣入聯謀獨等表述，說明大陸高層根本不擔心台灣入聯議題延燒。

拜登對川普任內的對台政策，採取了部分修正、部分延續，明暗兩手相互切換的策略。正如拜登釋出「保衛台灣」後美方澄清政策未變，華自強公開挺台灣參與聯合國後，美國官方的後續補充仍小心翼翼將台灣界定為觀察員身分，不涉及國家地位。雖然拜登政府看似「踩線不越界」，但美方對台「進兩步，退一步」，遲早會走到「量變引起質變」的那一天。

（作者為智庫研究員）