截至10月中旬，印度SENSEX指數已經連續6個月上漲，並持續突破歷史新高紀錄。歸功於印度經濟強勁復甦，2022財年4～6月實際GDP增長20.1%，而上一季度為24.4%。此外，10月起印度將迎來傳統消費旺季以及結婚旺季，印度國內消費提升可望支撐印度經濟增長，並進一步反應於股市。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據為136.1，連續多個月位在「加碼債券部位」區間。今年來印度股市不斷創新高，建議看好印度長期展望的投資人定期定額不間斷投入；且將印度主權債納入資產配置中，包括信評調升、資金買盤等利多，均有助於印度債市，亦可做為風險分散跟增加收益來源的資產類別。

信評機構穆迪於10月5日宣布，上調印度主權信評展望至「穩定」，債券評級維持Baa3，是自2020年6月調降信評以來首次調升。瀚亞投資認為，目前三大國際信評中，穆迪和標普皆給予印度「穩定」展望，可望吸引國際資金流入，並支撐印度債券後市表現。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，印度主權債信用評等展望獲得穆迪調升，主要來自印度金融環境改善，以及經濟力道復甦優於預期帶動。穆迪表示，印度政府祭出多項政策支撐金融市場，更高的資本適足跟充沛的流動性，降低了銀行、非銀行金融產業所承受的風險壓力。

林培珣補充，近期印度債券納入國際債券指數議題也持續發酵，隨著銀行體質改善、負債比例下降，整體金融業資產負債表轉佳，預計印度主權債有機會在2022年加入國際債券指數。看好第一年可望在國際市場上吸引400億美元的被動資金，未來每年也有150～200億美元的活水流入，將對印度債券市場帶來龐大買盤。