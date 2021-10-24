以前人常說「養兒防老」，確實，老一輩的人一般都生得多，是有幾分把握可以這麼說；然而，時宜世易，在今天低利大環境下，加上受到高齡化與少子化的嚴重衝擊，想要靠兒靠女，可能還不如靠自己實際！

據統計，國人愈來愈有憂患意識，其中不乏許多長輩在退休後，仍選擇繼續投資並以每月配息收入作為個人養老金，只是這種累積財富的方式有一個缺點，就是絕大多數人很難一直緊盯著螢幕看盤、時刻追蹤市場動態，且操盤手法也不如專業投資人可以精準抓買賣點、提高勝率，難免有賺有賠，甚至被套牢。

此時，相對有保障且能更輕鬆參與市場行情的類全委保單異軍突起，成為近期投資型保單中，相當受到民眾青睞的選項之一。

以退休俸概念滿足退休規劃與資產傳承需求

怎麼說類全委保單相對有保障且能讓投資人更輕鬆參與市場行情？ 所謂的類全委保單，是指在投資型保單上提供類全委帳戶標的給投資人，並由保險公司委託投信投顧公司的專業經理人代為選擇基金或是ETF等投資標的，有異於一般投資型保單由保戶自行選擇連結投資標的，最大的特點除了委由專家代為操盤省去投資麻煩外，月月撥回現金的機制可為自己創造額外的零用金，另還能選擇附保證投資型商品來滿足退休規劃與資產傳承等需求。

此外，更值得一提的是，過去要想有專業經理人代為操盤的保戶，一般來說，大都需要有相當規模的資金，而類全委保單則是集結一般保戶的資金，並透過保險公司委託投信投顧公司的專業經理人代為操盤，就像前面說的，可以省去更多盯盤時間及挑選投資標的麻煩，對於平時工作繁忙無暇鑽研理財工具的保戶來說，便利許多也能更安心投資。

不僅如此，手頭沒有太多資金的小資族，也能享有這種由專業基金經營團隊代為操盤的投資服務；換句話說，你我及一般人都可以請人代為操盤投資理財。 說到近來投資型保單中又以類全委保單廣受青睞，還是要歸因於其有最大誘因，目前市面上的類全委保單多有現金撥回機制，加上投資績效穩定成長，許多人將這筆固定收益當作額外多了一筆生活零用金可以花用，或是更有心思地用以規劃退休理財「類似退休俸的概念」，同時兼顧保障與自用的效果。