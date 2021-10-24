戴姆勒：晶片短缺問題持續至2023年 21:002021/10/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國汽車集團戴姆勒執行長卡倫紐斯23日表示，由於仍然無法百分百確保晶片供應，目前只希望本季晶片供應情況能穩定下來，強調在2023年底前晶片供應短缺問題無法被完全解決。他估計集團旗下豪華車品牌賓士本季產量將低於去年同期。 美企大撒幣 2021年庫藏股規模衝1兆美元 美企大撒幣 庫藏股總額衝兆美元 #晶片供應 #本季 #戴姆勒 #晶片短缺 #德國汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科Q4喊燒 有望淡季不淡 04:102021/10/24 專題周報 義隆董事長葉儀皓 布局5G、AI 領義隆再攀峰 04:102021/10/24 專題周報 無車可賣 美國汽車經銷商7萬職位消失 17:392021/10/24 財經 新循環賽開打 循環賽結束 楊基政技壓群雄 04:102021/10/24 產業特刊 英特爾上季營收遜色 股價摔 04:102021/10/23 財經要聞 嚇崩！英特爾砍11％血洗慘案 台積電ADR也殺了 10:562021/10/23 財經 11月減債 鮑爾：升息時機未到 04:102021/10/24 全球財經 從COVID-19到ESG 建築業擁抱科技邁向永續 04:102021/10/24 產業．科技 葉獻文專欄－護國神山再發威 多頭一掃陰霾 04:102021/10/24 財經要聞 實施干預措施 大陸動力煤期貨上周連續3天跌停 10:432021/10/24 兩岸 英特爾和英飛凌將配合提供晶片危機的資料 09:072021/10/23 財經 財經熱門新聞 地方創生券第二波獎號出爐 身分證末3碼全對 可領500元 - 財經 英特爾11％血腥屠殺 明台積電也中彈？ - 要聞 散戶買面板慘套百萬 急問3年能回來？他自曝這檔6年解套 - 財經 通膨數據失控了！專家曝美國人這舉動害慘全世界 - 財經 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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