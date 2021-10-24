德國汽車集團戴姆勒執行長卡倫紐斯23日表示，由於仍然無法百分百確保晶片供應，目前只希望本季晶片供應情況能穩定下來，強調在2023年底前晶片供應短缺問題無法被完全解決。他估計集團旗下豪華車品牌賓士本季產量將低於去年同期。