連年受到疫情影響，實體活動受到影響，FinTech Taipei 2021主辦單位26日表示，10 月26日至29日，採「FinTech Taipei Forum台北金融科技論壇與新創Demo」型態進行，聚焦當前金融科技重要議題研討，強化國內外金融科技業者生態交流與媒合。

FinTech Taipei Forum 台北金融科技論壇將在10月28日至29日進行線上直播，為今年活動的重頭戲，10月28日的國際金融科技論壇主題聚焦「數位治理、數位轉型、數位支付、數位生活」，10月29日的金融科技演講會則定位在金融科技創新應用與金融科技人才等趨勢、及類獨角獸等級的國際案例分享。預計將有近20場次、60位以上科技大廠與重量級講師發表專家觀點。

此外，結合FinTech Taipei Online創新亮點活動與為期一個月的FinTech創新服務總覽，集結各家金融機構與新創團隊展現後疫時代的金融科技創新能量，就如同疫情期間金融服務不中斷。

主辦單位今年推出的全新活動：「FinTech 虛擬徵才博覽會」26日下午舉行，號稱全台最大FinTech虛擬徵才博覽會，透過視訊和遊戲風格的新軟體「Gather Town」搭配徵才活動，帶給大家耳目一新的金融科技虛擬徵才博覽會，讓金融機構HR和求職者在線上媒合，結合社群互動、直播活動、展覽觀看、以及空間遊歷的線上嶄新體驗。