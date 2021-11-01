國票金控1日上午發布其法人代表樂天銀行董事長簡明仁辭世的消息，信函中除肯定簡明仁過去籌設網路銀行期間的付出，也表示已組成治喪小組，也將舉行追思會。

公開信函內容如下：

我們尊敬的國票金控法人代表-樂天國際銀行 簡明仁董事長於110年10月30日安詳在家人陪伴下寧靜的走完人生7O寒暑，劃下完美句點。簡明仁董事長的辭世，樂天國際銀行暨國票金融控股公司全體同仁同感悲慟哀傷！

簡明仁董事長曾擔任第一金控公司總經理，金融資歷逾四十年，自第一金控公司退休後進入本集團服務，擔任國際票券金融公司董事，推動公司業務之創新與發展，實功不可沒。為響應政府金融科技政策，國票金融控股公司與日本樂天銀行共同合資申設純網路銀行，有幸獲得簡明仁董事長首肯，承擔此一艱鉅之任務及挑戰，簡明仁董事長自籌設階段即親力親為，居間折衝協調，以其豐富金融實務經驗，擘劃嶄新金融服務，成功催生台灣第一家純網路銀行，並以國票金融控股公司法人代表，出任樂天國際銀行董事長，其貢獻卓著，典範足式，永誌不忘。

樂天國際銀行已建立完善公司治理體制，也已建立制度化決策與管理機制，未來將秉持簡董事長遺志，持續依既定的方向及軌道運作，公司營運不受任何影響。

樂天國際銀行暨國票金融控股公司已組成治喪小組，全力協助家屬處理相關事宜。為緬懷簡明仁董事長，特自11月4日（星期四）起至11月6日（星期六）每日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00在台北市民權東路二段158號金寶軒會館寶光廳設置追思會場，供好友親屬悼念。