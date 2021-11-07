媒體質疑國內油價未隨國際連動調整，中油指出，每週都依浮動油價調整機制調汽、柴油價格，機制先依亞鄰最低價運作，若95無鉛汽油每公升零售價超過新台幣30元時，再實施油價平穩措施，每週都有說明調整機制。

台灣中油今天發布新聞稿澄清，每週都依政府2007年制定的「國內汽、柴油浮動油價調整機制」調整國內汽、柴油價格。油價機制設計為先依亞鄰最低價運作，即使油價處於低檔，依然要維持亞鄰最低價作業原則調整，當95無鉛汽油每公升零售價逾30元時，再實施油價平穩措施，對限縮油價較為有利。

中油指出，今年截至10月底，因為亞鄰最低價及平穩措施雙緩漲機制，台灣中油各有41週及5週未調足漲幅，累計吸收約新台幣73.51億元。

中油指出，浮動油價機制公式計算時，國際油價與匯率80%變動幅度已在稅前價反映，可有效限縮受國際油價影響的漲跌幅，今年8月到10月時國際油價7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）每桶上漲16.83%，台灣中油95無鉛零售價僅調漲4.64%，大幅減緩國際油價上漲對產業與民生的衝擊。

中油表示，參考8月到9月國際油價7D3B漲幅7.42%，台灣中油95無鉛零售價卻調降1.66%，已有效發揮抑制油價上漲功能；10月份國際油價7D3B調漲8.76%，韓國油公司當時為了充分反映國際原油漲幅，該國油價快速上漲，致使亞鄰與油價機制換算的油價價差縮小，中油吸收幅度因而減少，95無鉛零售價雖調漲6.40%；不過油價仍維持在亞鄰最低價，減少民眾支出。

中油強調，採先亞鄰、後平穩的油價機制運作及每週調幅、吸收還原油價金額，都在每週新聞稿、油價調幅比較表中說明，遠比各國際油品公司更加公開透明。（編輯：蘇志宗）1101107