近期國內物價上漲，經濟部長王美花昨在立法院備詢時表示，初步構想將找大賣場等量販業者設立「平價專區」，餐飲部分也會想辦法幫「不漲價店家」宣傳。民眾黨立委邱臣遠今批評，通膨問題對民生有最直接的影響，涉及央行、行政院會跨部會要共同處理的嚴肅課題，經濟部的說法不但沒解決問題，反而混淆視聽，推卸責任，呼籲政府要重視物價穩定小組的運作情況，並跟大眾詳細說明現況與應對方針。

物價指數5度突破2％通膨警戒線，民眾都對物價飛漲十分有感，面對外界關注近期物價上漲問題，行政院長蘇貞昌已指示副院長沈榮津督導物價小組，密切掌握物價波動；王美花昨進一步表示，研擬找量販業者設立「平價專區」。

對此，邱臣遠表示，通膨是由於國際油價、原物料價格及物價飆漲，帶動國內業者連鎖漲價反應。除非王部長認為現在不是真正的通膨，而是有人惡意哄抬物價，否則「平價專區」能有多少效果，政府是否有給業者相對應的配套措施，還是只是要求業者與政府「共體時艱」。

針對王美花稱會替「不漲價店家」宣傳，邱臣遠質疑，政府如何判斷店家的類型差異、漲價時點、漲幅，以作為協助宣傳對象；面對通膨，政府不從供給端做調整，反而從消費端去著手，這種作法不僅治標不治本，恐怕還容易有圖利特定店家之嫌。

行政院祕書長李孟諺日前在立法院備詢時表示，目前國內物價控制在2％，屬於溫和狀況。邱臣遠批評，政府認為國內物價上漲問題不嚴重，不禁又令人想起主計長那一碗20元的蚵仔麵線。

邱臣遠強調，通膨問題對民生有最直接的影響，涉及央行、行政院會跨部會要共同處理的嚴肅課題，物價飆漲民眾有感政府卻無感，王美花拿業者開刀，近期房價也出現飆漲，反諷政府怎麼不乾脆設立房屋平價專區。