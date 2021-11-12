韓國的通貨膨脹率近月居高不下，當地政府12日宣布，將暫時把燃料稅調降兩成，先執行6個月，之後的政策，得視通膨在這大半年的發展狀況而定。

據悉，韓國的汽油、柴油以及液化石油氣，也就是俗稱的桶裝瓦斯，這些燃料的稅賦，從現在開始到2022年4月底，一律減收兩成。

之後，韓國汽油的燃料稅也從每公升820韓元，降至656韓元，約0.55美元。至於柴油部分，也從582韓元降到466韓元。韓國的汽油價格內，燃料稅約占4成左右。

韓國中央急著頒布法令的同時，地方的執行力恐怕有落差。

當地加油站在之前國際油價上漲期間，也同步提高加油費用，頗令外界所詬病。如今，韓國政府大砍燃料稅同時，業內人士也認為，這些加油站業者不會馬上反應在油價上，應該會拖個幾個星期才會完全落實降價。

10月下旬，隨著全球景氣復甦，國際油價飆升至近3年新高，經協商後韓國政府同意降低徵收燃料稅。

10月18日，韓國主要依賴的杜拜原油價格，每桶達83.89美元，遠高於9月的平均價72.63美元。韓國燃料缺乏，幾乎所有能源都要進口才行。

根據當地國營油商韓國國家石油公司數據，11日平均汽油價飆升至每公升1810韓元，約較一個月前的10月13日要上漲116韓元。

受農產品與原油價格節節高升影響，韓國10月CPI(消費者物價指數)為3.2%，當地通膨率在睽違9年左右又回到3%以上。

粗估，由於燃料稅歉收，韓國政府在未來6個月將短收2.5兆韓元，約21億美元的稅金。不過，當地通膨可望能減少約0.33%。

韓國上一次減收燃料費是在2018年11月，3年前的當時只有少收15%，也是先實施6個月，不過後來是延到2019年8月才結束。