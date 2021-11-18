18日，韓國政府表示，將與荷蘭光刻機大廠ASML合作，加緊恢復半導體產業鏈正常化，以及確保關鍵性材料與機台設備穩定性。

韓國政府表示，希望這家全球最大半導體設備廠ASML能跟韓國企業多合作，以確保高科技設備材料以及零組件供貨穩定。

5月時，ASML曾宣布在2025年前將投資2400億韓元，約2.12億美元，在韓國華城建立一個EUV與DUV不同光源的半導體機台廠，用來生產製造與教育培訓。