《國際產業》穩定半導體貨源 韓國政府攜手ASML 16:312021/11/18 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18日，韓國政府表示，將與荷蘭光刻機大廠ASML合作，加緊恢復半導體產業鏈正常化，以及確保關鍵性材料與機台設備穩定性。 韓國政府表示，希望這家全球最大半導體設備廠ASML能跟韓國企業多合作，以確保高科技設備材料以及零組件供貨穩定。 5月時，ASML曾宣布在2025年前將投資2400億韓元，約2.12億美元，在韓國華城建立一個EUV與DUV不同光源的半導體機台廠，用來生產製造與教育培訓。 《金融》渣打銀與台積電簽署20億美元永續績效連結貸款 壓低油價 傳白宮要求中國釋出原油儲備 #華城 #ASML #韓國政府 #半導體 #確保 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買業績發表會 生技醫療主題今登場 04:102021/11/18 證券．權證 《國際產業》全球貨櫃輪訂單減 韓造船業2022喝西北風 15:062021/11/18 財經 卡塔尼亞大學攜手意法半導體 鼓勵創新研究 12:012021/11/18 財經 第三代半導體來電 漢磊沾光 04:102021/11/18 證券．權證 嘉藥地方創生計畫 培育觀光導覽志工 04:102021/11/18 投資理財 IC Insights：全球半導體廠2021年營收年成長 超微第一 聯發科第二 04:102021/11/18 財經要聞 推動新創產業 蔡英文：組國家隊踏上國際舞台 11:412021/11/18 政治 阿里領頭 有望重組紫光 04:102021/11/18 全球財經 《國際經濟》不只中國 傳拜登亦敦促日韓印度等盟友同步釋油 11:422021/11/18 財經 SK海力士欲引入EUV設備進中國廠房 美國出手阻擋 10:592021/11/18 財經 靠台積電等廠商擴產？晶片荒爆內幕 汽車大廠1動作自救 16:492021/11/18 財經 財經熱門新聞 大逆轉！華南7姬辣桌曆封存 「改版」後還是能發行 - 財經 - 工商 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 真的好想贏韓國！謝金河爆1關鍵條件：台灣快翻轉了 - 財經 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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