義大利總理德拉吉(Mario Draghi)否決了一項中資收購案。德吉拉在今年二月甫上任，其內閣政府至今已經否決了三項中資收購義大利企業案。

據了解，浙江晶盛機電與應材香港分公司成立的合資企業，計畫收購一家美企在義大利的業務，但已遭到義國政府否決。

兩名政府消息人士告知路透，此一決定是在11月18日內閣會議上做出，工業部長Giancarlo Giorgetti建議否決，稱收購可能對策略性半導體產業產生影響。而香港上市的浙江晶盛在港交易所提交的申報文件，則顯示收購案遭拒。

德吉拉曾擔任義國央行行長和歐洲央行行長，專長領域在金融和貨幣政策。然義大利至今否決了四起中企收購案，其中有三起在德吉拉任內，一起在前總理Giuseppe Conte任內。

義國自2012年引進「金色權力」的立法，保留了反收購的權力，來抵禦外國對銀行、能源、電信、醫療等具有重要戰略意義企業的收購。而政府在審查合併和收購交易之下，大多數情況這些交易都在可以維護國家利益下獲得通過。

德吉拉在今年10月否決了一家蔬菜種子公司對中資企業的出售案，並且在今年4月阻止了深圳的創疆投資控股試圖對一家義大利半導體設備商購買控股權。

此外，義大利政府曾在2018年針對一家為軍方生產無人機的義大利廠商遭可能收購，對中國投資公司提出正式申訴。