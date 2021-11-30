由於對用戶數據的商業使用問題，義大利反壟斷監管機關對Alphabet旗下的谷歌和iPhone製造商蘋果分別處以1000萬歐元(約1.12億美元)的罰款。

義大利當局說，有關如何收集和使用從用戶取得的數據，兩家科技公司都沒有提供「清楚和立即的資訊」。

谷歌和蘋果都表示，不同意反壟斷機關的裁定，並將提出上訴。

監管機關表示，當用戶在谷歌建立帳號時，系統的設計方式是同時設定數據使用的條款和條件，以便新帳號被接受。而谷歌並未清楚提供相關資訊，供用戶來判斷和決定。

就蘋果而言，新用戶在這方面沒有多少選擇餘地。用戶在建立Apple ID和進入Apple Store之時，蘋果並未告知用戶，其蒐集用戶數據的商業目的，僅告知為改善用戶的使用體驗。

蘋果在聲明中表示，「我們為所有用戶提供了業界領先的透明度和控制能力，用戶可以選擇分享或不分享什麼資訊，以及資訊的使用方式」。

谷歌在聲明中表示，它遵循了「公平透明的做法，為用戶提供有用的服務，並提供有關用戶數據使用情況的明確資訊」。