貴州茅台酒有大陸國酒美譽，同時也是白酒產業龍頭，股價更曾登上A股股王寶座。近日貴州茅台的母公司茅台集團公布，旗下員工平均年薪達31萬人民幣（約新台幣135萬），引起大陸網友熱議，儘管有人猛虧公司拿整體平均數魚目混珠，應該要拿出薪水中位數的數據才比較準確，但也有網友透露茅台很多基層員工都開雙B名車。

陸媒騰訊網、上游新聞報導，2020年茅台集團總員工人數達到42281人，比2019年增加1030人，同時員工平均年薪達31萬人民幣，比前一年成長超過12%，也是19家上市的白酒公司中員工年均薪最高的。

消息一出引發大陸網友們熱議，許多人認為年平均薪資無法反應真正的狀況，「員工薪資3000元，領導3個億，平均也很高」、「世界上最沒有的數據就是人均工資」、「我和我老闆平均下來也是千萬富翁了」、「人均還真的是一個好詞。」

儘管如此，還是有網友認為，茅台的平均薪資確實比外界同業還要高，「茅台工資都是1萬人民幣（約台幣3萬元）+一個月起跳，年終最基本也有8萬元人民幣（約台幣25萬元），這還只是普工而已」、「還有招人嗎？」、「只要有親戚在茅台就覺得光榮，幹白領不如釀酒！」、「我看過茅台運動會，清一色奔馳（賓士）寶馬（BMW）奧迪，我忘不了介紹領導班子到廠長是個下面的歡呼海嘯，一年給我發二三十萬我也大聲吶喊。」

此外，陸媒上游新聞特別找出茅台集團管理高層的薪資，發現年薪的中位數落在46萬人民幣（約新台幣198億）左右，而從人才招募的訊息可以推算，茅台普通員工的薪資落在14至18萬人民幣（約新台幣60.2至77.4萬）上下。