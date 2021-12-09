挾帶預售訂單破突千張的火熱氣勢，現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業正式上市全新國產休旅The All-New Tucson L，雙車型GLT-A和GLT-B建議售價相比預售價格再降2萬元，分別為97.9萬和106.9萬元，豐富齊全配備和極具競爭力價格，衝刺台灣市場。

南陽指出，Tucson L一問世就讓車壇驚豔的全新外觀造型，成功演繹品牌傳達的極致設計美感，具象勾勒出新時代休旅動感外貌。品牌設計團隊首度使用數位科技參數化模擬出立體線條、表面、角度以及形狀，從而完成超前之作。最先是科技感十足的分離式頭燈搭配隱藏式鑽石LED日行燈組，亦是消費者最多掌聲讚嘆的成功設計，一體式水箱護罩採用幾何鑽石黑化，刻劃出前衛未來感；車側數道幾何線條有如Z型折線，雕塑肌力動感身形，搭配18吋幾何鋁圈，近看遠看感受迥異；車尾設計精髓用醒目貫穿式光條銜接LED羽翼尾燈組，加上隱藏式雨刷與內嵌LOGO，力與美的設計細節巧思讓人驚艷。

座艙室內的人因數位化介面設計同樣驚艷，第一眼的Tucson L是出自大自然最心神嚮往奇景-飛瀑式造型，前座開闊平整的視野，映入駕駛眼簾的10.25吋數位儀表採用無邊框式流線設計和專屬防眩光塗層科技，為造型前衛但又不失實用性的車載資訊幕；另搭載相比同級車最大尺寸的全新10.25吋觸控多媒體系統，同時整合數位多媒體功能與空調。首度出現無直流風機艙空調陳設，透過隱藏式多點出風口設計，不僅讓車艙帶有自然微風效果，更是讓出風口噪音值降低，就像是乘座頭等艙般的靜謐享受；媲美進口豪華車的天橋式鞍座及SBW電子線傳排檔設計，皆是HYUNDAI新世代車款設計。此外，TTucson L領先業界同級的新科技－遠端引擎遙控啟閉系統，透過Smart Key智慧鑰匙可以在上車前遠端發動引擎，預先開啟恆溫空調，讓車主進入車內即可展開舒適旅程，開啟高質感用車體驗。

全新國產Tucson L為原廠針對國內需求供應的歐規長軸款，其長/寬/高尺寸來到4630x1865x1670mm，超長軸距2755mm營造家庭休旅至關重要的大乘座空間和大行李廂空間。乘坐感受部份，以新進化第三代N-Platform平台打造的平整化底盤和低重心車體結構，提供動態行駛時乘坐者的舒適穩定性及流暢清晰路感回饋；同時全車體高比例採用AHSS先進高剛性鋼材，除了車輛有效抗扭曲外，更大幅降低撞擊力道，增強防護安全性。

Tucson L核心搭載最新Smartstream 1.6升渦輪增壓缸內直噴引擎，運用全球首創技術-CVVD連續可變汽門持續系統以及ITMS整合式熱能管理系統和FOMS磨擦力最佳化塗層等HYUNDAI最新技術，此新動力系統不僅最大馬力達到180匹，並且在1500轉即可全輸出27公斤米最大扭力，搭配全新變速箱電腦和第二代七速DCT雙離合器自手排變速箱系統，換檔效率提升400％。當然除了優越的性能輸出，新引擎科技亦創造出有感的節能表現，平均油耗提升達每公升15.7公里，盡情享受駕馭樂趣同時，還能兼顧節能經濟性。

安全配備方面，Tucson L搭載高達18項的「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，消費者尤其關注的SCC智慧型主動車距維持（附Stop & Go）、LFA全速域車道維持輔助、LKA車道偏移輔助、FCA前方主動煞停輔助、BCW盲區偵測警示等，標配主動科技達到Level 2半自動駕駛等級。另外多項領先同級搭載的有：更進階FCA-JX對向來車路口煞停輔助、BCA盲區碰撞避免輔助、RCCA後方交通防撞輔助、SEW安全下車警示和LVDA前車駛離提醒，建構全方位的主動防護。