因市場憂心馬上即將進行的日本眾議院改選，政治因素干擾下日股走低。不過，因日企獲利陸續傳來佳音，尾盤可見買單進駐，大盤最後收小黑。日經指數收29098.24點，跌7.77或0.02%。東證收2013.81點，跌4.59點或0.23%。

新光電氣工業受到追捧，大漲14.9%，電子零件製造商丸和也漲12.4%，這兩家公司都是財報亮眼，因此股價才飆高。

單車零件製造商禧瑪諾漲8.2%，特殊化學業者日東電工，以及日立建機在上修財測後，分別收漲7.3%與7.1%。

收跌5.9%的佳能，受到晶片短缺與高油價推升採購成本影響，故下修財測目標。日本電產跌2.9%，雖然這家精密電機製造商上修財測，但幅度未達市場預期。

上任一個月後，日本新首相岸田文雄將率領自民黨參加10月底的眾議院改選。上周末的補選失利，讓這次大選增添許多不確定性，外界預估自民黨將失去部分席次，但還是占多數。

三井住友資產管理認為，如果自民黨不能靠自己獲得多數席次，或將有損岸田的政治地位，且政治還會產生不確定性。因為，在自民黨內部，許多黨員會懷疑自己的黨，能否在2022年參議院大選時還能存活下來，同時，岸田搞不好還會被罷免。

以岸田的上一任菅義偉來說，只當了一年的短命首相。

另外，東京證交所也宣布，2024下半年日股將延長交易半小時。也就是說，現在在台灣時間下午兩點就收盤的日股，大概在3年以後，要台灣時間下午兩點半才會收盤。