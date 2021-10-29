中國外交部：習近平將以視訊出席G20峰會 11:342021/10/29 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國國家主席習近平。（新華網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國外交部今天（29日）宣布，中國國家主席習近平將在北京以視訊形式，出席週六至下周日（30日至31日）在義大利羅馬舉行的二十國集團（G20）峰會。 外交部發言人華春瑩表示，習近平是應義大利總理德拉吉邀請出席G20領導人第16次峰會，並將發表重要講話。 外媒早前報導，中方上月在G20峰會籌備協調會議上，曾通知主辦單位，習近平不打算前往羅馬，原因是根據防疫規定，回國需要接受隔離。 馬克宏續批坎培拉 澳洲防長：法國選戰臨近所致 美貿易代表戴琪：將努力緩和美中之間緊張關係 #習近平 #20 #峰會 #視訊 #義大利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 習近平將視訊出席G20領袖第16次峰會 10:192021/10/29 財經 東亞峰會 拜登：對台承諾堅如磐石 04:102021/10/29 話題觀察 接受CNN專訪 蔡英文：願與習近平對話 04:102021/10/29 財經要聞 塞爾維亞總統會見王毅 允落實好共建一帶一路重大專案 09:532021/10/29 兩岸 社評／創造重啟兩岸民間交流契機 04:102021/10/29 焦點新聞 陸港觀盤－中美恢復對談 股市利多 04:102021/10/29 全球財經 全球經濟台灣扮重要角色 美議員籲G20峰會邀台 03:232021/10/28 國際 氣候峰會在即 英駐聯大使：預期習近平不會出席 03:042021/10/29 國際 陸委會評估 台海情勢未急遽升高 04:102021/10/29 產業財經 王毅訪歐洲四國 鞏固政經交流 04:102021/10/29 產業財經 美議員提案 挺台升格美洲開發銀行成員 04:102021/10/29 話題觀察 兩岸熱門新聞 中國經濟角色難取代 美國挑動東協不易 - 產業財經 - 旺報 陸國防部：將反制美「切香腸」式提升美台軍事聯繫 - 兩岸 - 旺報 大陸前三季30省級GDP出爐 經濟版圖出現變化 - 兩岸 研議放寬交流管制 邱太三：願率先提議兩岸公權力單位溝通 - 兩岸 港媒：貪便宜吃台灣水果 港人恐吃蟲下肚 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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