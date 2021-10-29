中國外交部今天（29日）宣布，中國國家主席習近平將在北京以視訊形式，出席週六至下周日（30日至31日）在義大利羅馬舉行的二十國集團（G20）峰會。

外交部發言人華春瑩表示，習近平是應義大利總理德拉吉邀請出席G20領導人第16次峰會，並將發表重要講話。

外媒早前報導，中方上月在G20峰會籌備協調會議上，曾通知主辦單位，習近平不打算前往羅馬，原因是根據防疫規定，回國需要接受隔離。