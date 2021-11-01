《國際經濟》連12個月揚升 韓10月出口創史上次高 09:092021/11/01 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1日根據韓國官方最新數據，由於全球對韓國半導體與石化產品需求孔急，當地10月出口年增24%，達555.5億美元，並寫下單月歷史次高紀錄。 韓國10月出口只比9月創紀錄的558.3億美元要少一點。同時，韓國出口也已是連續一年都出現增加的狀況。 同時，進口也年增37.8%至538.6億美元，10月所產生的貿易順差達16.9億美元，且出口已連續第18個月都超過進口。 美放寬鋼鋁進口 歐取消報復性關稅 大陸製造業景氣差 連2個月收縮 #全球 #億美 #進口 #出口 #孔急 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄食品展覽會 逾萬名參觀 04:102021/11/01 產業．科技 工商社論》論半世紀以來最長的景氣紅燈期 04:102021/11/01 財經要聞 物價預期上漲 學者示警農曆年前恐失控 04:102021/11/01 生活新聞 1分鐘讀財經》全球貨櫃航運缺工、塞港難解 供應鏈危機恐持續至2022年 08:232021/11/01 財經 操盤心法－萬七震盪難免 選股操作為要 04:102021/11/01 證券．權證 能源、原物料續漲 帶旺類股 04:102021/11/01 投資理財 油價、物價飛漲 主計總處將上修今年通膨率 04:102021/11/01 財經要聞 供需皆弱 陸製造業PMI續降 04:102021/11/01 全球財經 商品期貨趨勢專欄－現貨溢價 原油期貨看俏 04:102021/11/01 證券．權證 老手爆前一波遭砍殺股回來 散戶注意別脫隊了 05:212021/11/01 財經 11月補漲行情 高檔挑戰17,500 下檔年線有撐 04:102021/11/01 財經要聞 財經熱門新聞 台積電美國工程師來台受訓 爆狂操12hrs血汗內幕：浪費時間 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 法人升評友達、群創 面板雙虎股價反攻 - 財經要聞 - 工商時報 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 貨櫃三雄 法人估全年賺逾 個股本 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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