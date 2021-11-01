1日根據韓國官方最新數據，由於全球對韓國半導體與石化產品需求孔急，當地10月出口年增24%，達555.5億美元，並寫下單月歷史次高紀錄。

韓國10月出口只比9月創紀錄的558.3億美元要少一點。同時，韓國出口也已是連續一年都出現增加的狀況。

同時，進口也年增37.8%至538.6億美元，10月所產生的貿易順差達16.9億美元，且出口已連續第18個月都超過進口。