美國財政部長葉倫表示，美方期望中國兌現與美國在前總統川普（Donald Trump）任內簽署的第一階段貿易協議所做承諾，但可能考慮以互惠方式降低一些關稅。

葉倫（Janet Yellen）接受路透社訪問時表示，關稅會推高國內物價，消費者和進口鋼鋁等貨品的企業面臨的成本增加。換句話說，降低關稅會帶來「平抑通貨膨脹」的效果。

葉倫和其他官員曾堅稱，美國目前物價飆漲是供應鏈瓶頸與能源價格上漲導致，且通膨應該會在2022年下半年緩解。

中國官員多次要求美國現任拜登（Joe Biden）政府取消川普時代施加的關稅。美國官員已重啟一項關稅豁免的審查程序，可能促成一些關稅取消，但目前尚未討論更廣泛的取消關稅。

當葉倫被問到，降低對中國貨品課徵的關稅是否有助緩解通膨壓力，她表示大致上是這樣；但她強調，華府也在等待中國依據2020年2月生效的貿易協議，兌現增購2000億美元美國貨品與服務的承諾。

葉倫表示：「我們的貿易代表已說過，我們會考慮進一步降低關稅。我們希望看到中國履行他們在第一階段貿易協議中做出的承諾，但若能讓物價穩定及或許最終以互惠方式調降一些關稅，可能也是理想的結果。」