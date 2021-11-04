精華(1565)第3季財報出爐後，兩家外資重申「買進」，目標價在386~450元間，而本土法人則是調高評等，今日股價開高走高，最高曾衝至318元，中場過後，漲幅縮至7%附近。

精華第3季合併營收14.25億元，上季增6.18%，年增33.55%，毛利率重回3成大關，為31.12%，季增1.8個百分點，年增約10個百分點，營業利益3.54億元，季增22.9%，較去年同期1.56億元大幅翻倍成長，稅後淨利季增3成，年成長34.12%，每股盈餘5.62元，比第2季的4.19元來的更好。

精華第3季營運亮眼，兩家外資法人在最新出爐的報告中指出，美系外資重申「買進」評等，目標價由500元下修至450元；日系外資則表示，第3季財報優於預期，重申「買進」評等，目標價由470元下修至435元。

本土法人指出，精華反映缺工導致營收不如預期的利空，今年以來股價落後大盤19%，隨著營收回升有利獲利率提升，決定調高評等至「增加持股」，目標價由329元調高至386元。