隨長榮（2603）公告第三季創新高營運成績單，市場聚焦航運族群股價表現，中信投顧看好陽明（2609）第三季財報同樣相對亮眼，初次納入研究範圍，給予「增加持股」投資評等，推測合理股價136元。

法人預估，陽明第三季本業獲利551億元，季增30.1％、年增12.5倍，主要成長動力來自於高運價，以及新的運能持續加入，推測單季每股純益12.56元，累計前三季每股純益來到29.47元，幾乎賺進三個股本。研究機構推估，陽明2021年全年每股純益40.74元，潛在現金殖利率達8.6％。

中信投顧指出，2021年貨櫃航運報價持續上揚，是多個有利條件促成的供不應求：新冠肺炎疫情造成美國、歐洲與部分亞洲國家生產基地停工，供應鏈混亂；但需求面因為在家上班經濟與新冠疫情造成的網路購物需求激增，隨疫情減緩與經濟活動恢復之際，貨品運輸需求還是很高，塞港、缺櫃、缺卡車司機、供應鏈混亂狀況未完全改善，以上狀況對於高運價延續都是正面因素。

陽明規畫2023年前增加18％運能，明年四艘1.1萬TEU新船交船，市占率維持在2.5％，全世界第九大貨櫃航運排名不變。同時，中信投顧預估，陽明過去對於攬貨掮客提供20～30％運價折讓，以換取攬貨與部分後台服務，目前也在運價高漲的過程中陸續降低或取消折讓，推測此措施提供額外5％運價提升空間，挹注陽明獲利維持高檔。