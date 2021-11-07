媒體報導光洋科董事長馬堅勇於5日董事會遭撤換，改由玉璟公司代表人王炯棻接替。對此，光洋科發布重訊指出，董事會以臨時動議解任董事長職務，合法性有疑義。馬堅勇仍為光洋科合法有效董事長，經營權沒有變天。

對於媒體報導光洋科5日董事會意外撤換馬堅勇職務，光洋科今天晚間發布重訊指出，董事會以臨時動議解任董事長職務，已明顯違反「公開發行公司董事會議事辦法」，且王炯棻稱玉璟公司改派其為代表人，合法性有疑義，臨時動議提案解任董事長決議無效，光洋科董事長仍為馬堅勇，並無變天情事。

馬堅勇強調，光洋科營運如常，指揮體系不變，面對不實指控也將勇敢奮戰。光洋科將在明年進行董監改選，不排除這次撤換董事長是公司經營權的前哨戰。

面對台鋼集團提前布局，馬堅勇表示，不接受違法解任的董事會決議，呼籲銀行團與客戶不要被錯誤違法訊息誤導；他對內也提出三大不變，包含工作內容不變、工作流程不變與工作目標不變，將捍衛經營權。

王炯棻發布新聞指稱馬堅勇特別背信與財報不實，馬堅勇回應，各項交易一切依法合規，在活化資產原則下，推動落實循環經濟。他將與法律團隊為清白奮戰，相信司法必能還原事實真相。（編輯：蘇志宗）1101107