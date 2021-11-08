櫃買中心8日表示，預計於11月11日（周四）審議晶呈科技公司（4768）上櫃案
根據櫃買中心資料顯示，晶呈科技主要從事精密化學品（特殊氣體）之生產與銷售，暨精密設備及零組件之代理與銷售業務，董事長為陳亞理，推薦證券商係國票證券及大展證券，申請時資本額3億1866萬元。
晶呈科技公司109年合併營業收入為5億3353萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為5197萬元，每股盈餘為1.73元。110年上半年合併營業收入為3億766萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為3155萬元，每股盈餘為1.03元。
櫃買中心8日表示，預計於11月11日（周四）審議晶呈科技公司（4768）上櫃案
根據櫃買中心資料顯示，晶呈科技主要從事精密化學品（特殊氣體）之生產與銷售，暨精密設備及零組件之代理與銷售業務，董事長為陳亞理，推薦證券商係國票證券及大展證券，申請時資本額3億1866萬元。
晶呈科技公司109年合併營業收入為5億3353萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為5197萬元，每股盈餘為1.73元。110年上半年合併營業收入為3億766萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為3155萬元，每股盈餘為1.03元。
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