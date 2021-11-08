瓦城泰統(2729) 10月份營收4.13億元，月增34.94％，年增1.31％，創同期歷史新高，累計前10月營收34.51億元、年減9.75％，衰退幅度收歛。展望後市，迎接傳統聚餐旺季，瓦城推出季節新菜吸客，並強打振興五倍券的三大通路優惠，營運動能逐月增溫並推升第四季營收。

瓦城10月業績創高，主要受惠百貨週年慶及振興五倍券和好食券助攻，帶動來客人流與客單消費，加上雙十連假加持，加速內用業績回升。

國內疫情趨緩，瓦城積極拓點展店搶疫後報復性聚餐商機，「時時香」於10月25日進駐松山車站開出第4家分店。同時，振興五倍券啟用將滿月，據經濟部統計近2000萬民眾領取使用，好食券也超過400萬民眾完成登記，隨著第二波紙本券於11月8日起領取，可望再帶來一波消費高峰，瓦城集團日前順勢推出行銷活動，「25倍異國美味Fun大回饋券」，同步提升來客與客單消費外，更可望透過回流消費，進一步擴大聚客效果。

第四季為餐飲傳統旺季，瓦城樂觀看待後市，除持續嚴守「六大安心保證」，並強化升級「安心餐廳2.0」，提供民眾更值得信賴的用餐環境外，亦規劃陸續推出冬季季節新菜及飲品，透過多元豐富的菜色選擇吸引來客，以「安心」、「美味」及「創新」搶攻年底聚餐旺季商機。

看好振興五倍券效益發酵，瓦城亦持續強打消費好康，首波持任一面額振興券消費即可獲贈「5倍異國美味Fun大回饋券」實體券活動，「以券換券」策略已帶來第一波效應，預估後續之「500元人氣招牌菜組合」與「三大通路優惠大禮包」可再為實體店面或線上平台帶入回流消費並加乘行銷效果，持續為第四季加添營收動能。