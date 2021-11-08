91APP*-KY(6741)雙11首波開打提前爆單，零售品牌D2C(Direct to Consumer)電商模式發威，91APP助攻，配合OMO強勁動能及五倍券振興加持，第一周即開出紅盤，多家實體零售品牌表現亮眼，不僅D2C電商單日業績破千萬，更有品牌較平日業績飆升30倍，站上新高。此外在91APP協助下，整體品牌電商交易總額(GMV)較上月大幅增長75％。電商代營運部分，交易總額也較上月大增250％，再創佳績。

疫後雙11迎來報復性消費潮，零售品牌抓準買氣回流，善用OMO虛實融合營銷與線上線下數位資源，今年雙11各家零售品牌買氣暢旺。根據《91APP零售研究》觀察發現，由於OMO應用逐漸成熟，APP更是D2C品牌經營與熟客溝通的最佳利器，亦是高轉換的會員流量池，雙11期間許多品牌善用APP導購，促進銷售，在今年雙11首周，整體品牌APP推播的觸及總次數，年成長就超過7成，顯示品牌更加仰賴APP導流導購，帶動業績，另一方面APP推播可精準鎖定會員分群溝通，對品牌來說，更大幅省去部分的行銷成本。

此外，自去年雙11期間的表現可見，APP早已成為品牌電商業績貢獻的主要來源，整體品牌商店的APP業績已超過6成，而品牌官網業績約佔3成左右，APP訂單數是官網的一半以上，轉換率高達4.2％，凸顯APP的重要性。至今不少實體零售品牌已能成功掌握門市店員力量，向顧客積極推廣APP下載，並藉由高效型的數位工具來協助線上導購，更加速帶動品牌D2C電商成長。