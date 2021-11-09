隨著印度債券市場發展日益成熟，國際投資者對印度市場也持續升溫，今年初印度更被列入富時新興政府債指數觀察名單中，印度主權債有機會在2022年加入國際債券指數，屆時將吸引國際資金流入，未來資金動能可期。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣分析，目前外資佔印度債券市場比重相當低，僅有3％，其餘絕大多數為國內資金。一旦未來印度債券納入國際債券指數標的，預計外資佔比有機會提升至10％以上，首年可望吸引400億美元的被動資金流入，接下來每年流入金額約150～200億美元，市場規模成長可期。

統計印度主權債殖利率明顯高於其他政府債券，截至10月29日，印度主權債殖利率達6.32％，在目前低利環境中相當具有吸引力，另新興主權債殖利率為4.27％。至於成熟國家主權債殖利率則處於歷史低檔位置，美國主權債殖利率為1.16％，英國主權債殖利率為0.97％，歐元主權債是0.18％。

除殖利率具吸引力，印度債券還有基本面加持，林培珣表示，印度經濟持續好轉，觀察今年來印度政府持續優化財政表現，稅收優於預期，政府也加速公營企業私有化的進程，包括基礎建設相關措施BOT化，透過納入民間資金減少政府負債壓力等，皆對印度債券帶來助力。

展望印度債後市，林培珣認為，印度央行現階段維持利率寬鬆政策不變，對債市帶來較好的支撐。但目前印度政府公司債因為評價相對較高，利差收斂空間有限，現階段操作策略上，較看好印度主權債後市表現，若企業債殖利率有較大幅度的走升，基金也會伺機逢低加碼掌握行情。