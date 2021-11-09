有關「德國看守協會」(Germanwatch)發布2022「全球氣候表現指數(CCPI)」排名，其中我國再生能源指標上升1名、能源使用指標下降1名，經濟部表示，我國為出口導向國家，須承擔生產出口產品所需能源使用，因此，CCPI能源使用指標評比中所用的人均能源使用，雖因能源效率提升持續減少，但與他國比較仍相對較高，以致排名下降；而我國在兩項指標近年趨勢項目得分與排名皆為成長，證明能源轉型走在正確方向。

可惜由於我國非聯合國會員國，該指數引用研究單位估算我國碳排放常有高估情形，本次亦將我國2019年實際持續下降3.4％的碳排量，錯估為成長0.7％；也錯誤引用我國人口數字，因而高估我國人均能源使用，形同直接沒收台灣的減碳努力，而經向該組織反應始同意近期將重新修正指數。

針對CCPI再生能源相關之評估指標，經濟部表示，政府自2016年開始推動能源轉型，訂定2025年再生能源發電占比達20％的目標，以太陽光電與風力發電為主要發展項目，盤點可設置土地、完善電網基礎建設，同時透過「電業法」與「再生能源發展條例」修法，及推動環社檢核，創造綠能發展的友善環境，讓產業放心投資，透過這些努力，2019 年(本次CCPI評鑑年度)扣除水力再生能源發電已較2016年成長57.4％，因此，我國在不包含水力的再生能源占比變動趨勢項目排名，由去年第61名，大幅進步到第45名，顯示台灣推動綠能已有成果。至於，包含水力的再生能源占比現況項目，由於2019年水力發電較2016年減少15.5％，因此排名相對較差，但未來隨太陽光電與風力發電在整體再生能源占比持續提高，預期排名將會顯著改善。