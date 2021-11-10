六角第三季合併營收新台幣9.81億元、營業利益0.14億元、稅後淨利0.19億元，每股稅後盈餘（EPS）0.43元，展望第四季「Chatime日出茶太」展店動能再起，在全球市場陸續境內解封推升展店進度，全球將淨增加超過六十家門店，今年門店數淨增加預計超過15％，2022年全球門店數上看1500家。

六角在傳統旺季的表現並不如預期，主要由於全球貨運塞港問題嚴峻，導致海外原料銷貨業績受阻，以及旗下王座國際餐飲受台灣本土疫情衝擊餐飲業禁止內用所致。

六角表示，貨運塞港問題雖仍存在，然已可見情況逐漸緩解，第三季海外原料銷貨業績呈現逐月微幅成長，而在海外各經銷商庫存水位已偏低下，且預期第四季全球貨運塞港問題有望進一步緩和下，第四季海外原料銷售表現有極大機會迎來旺季遞延效應；加上國內於降級後餐飲需求已見明顯成長，預期王座第四季可望進一步挑戰今年新高，單月有機會達損益兩平。

六角進一步表示，在海外原料銷貨業績可望產生旺季遞延效應，以及國內降級後餐飲市場呈現跳躍成長下，第四季營運表現有機會明顯回溫，全年呈現逐季成長走勢，六角前三季合併營收30.30億元、營業利益0.83億元、稅後淨利0.62億元，每股稅後盈餘（EPS）1.42元，然在第四季已見明確反彈動能下，全年營運表現超越去年應仍可期。

六角10月合併營收重返4億元，係國內餐飲需求回溫，振興5倍券推波助瀾下，王座國際餐飲業績增長，以及「Chatime日出茶太」原料銷貨成長，遞延出貨效益，推升10月合併營收月增13.52％、年增17.96％雙成長。

六角旗下品牌「Chatime日出茶太」門市，現橫跨六大洲、52個國家，全球總店數已超過1200家，第三季雖有貨櫃塞港問題干擾，在強大品牌力發酵下，仍新增有五個國家代理商，包括瑞典、芬蘭、東帝汶、愛爾蘭與保加利亞。

其中「Chatime日出茶太」於第三季在帛琉第一大城柯羅（Koror）已開設2家門市，此為延續公司去年啟動的「國際環島策略」，目前「Chatime日出茶太」已在峇里島、長灘島、馬爾地夫、關島與斐濟等地設點，未來包括東非的模里西斯、歐洲法屬瓜地落普與圭亞那等，也預計會在明年插旗，積極布局國際島嶼旅遊市場。