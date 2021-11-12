第3季單季東南亞疫情嚴峻，當地政府採取三就地等防疫政策，威宏-KY(8442)生產產線近乎停擺狀態，單季合併營收為12.6億元，歸屬母公司稅後淨利0.02億元，EPS 0.04元；前3季合併營收38.4億元，歸屬母公司稅後淨利0.17億元，EPS 0.29元。

威宏指出，10月份起陸續解除三就地防疫措施後，出貨水準開始回復，帶動10月合併營收達4.3億元，11月起將可望全面復工，累計前10月合併營收為42.7億元，而終端市場需求仍不斷攀升，下游客戶庫存水位下降快速，帶動客戶下單拉獲力道強勁，預期將大幅挹注未來營收獲利重回疫前水準。

威宏前三季產品結構為：運動包袋及高爾夫球袋19%、運動手套護具及周邊35%、尼龍包袋及配件25%、真皮包款及配件11%、旅行箱及商務包10%。公司指出，自去年第四季起，運動周邊需求開始回升，至今仍不斷成長擴張，輕奢相關包括LONGCHAMP、TUMI女用包袋等產品訂單也持續回流，其中過去以服飾銷售為主的HUGO BOSS，今年起亦擴大包袋產品品項與訂單，帶動毛利率提升，TUMI商務包也受惠全球解禁解封後的商務會面需求，訂單不僅大幅成長，客戶更進一步提出包線與擴產要求，顯示產業復甦信號明確，後市樂觀可期。

為因應未來可期的客戶訂單需求，威宏將積極擴增各地產線，第一步先將過去因疫情縮減的產能重新拉回，並已新增柬埔寨15-20條產能，最後再擴大越南產能，強化集團生產佈局，並分散生產風險，配合客戶彈性調整生產出貨地，將可望帶動2022超越疫前水準。