威宏-KY(8442)在運動裝備事業穩定成長，加上德御薩摩亞在今年度正式併入營運，及精品事業虧損縮小，法人認為，將帶動2021年營運由虧轉盈。展望2022年度，威宏營運可望維持成長腳步，法人預期，營收可望成長2成以上，獲利可望大幅跳增。

後疫情時代人們愈來愈注重健康與免疫能力，運動裝備市場成長度受到看好，也有利子公司威保旗下運動裝備需求。威宏德御越南廠方面，受惠高爾夫球袋滲透率續升，整體運動包袋訂單增溫，法人預估，2022年運動裝備營收可望成長超過3成，獲利也可望大幅彈升。

全球疫苗施打率漸增，雖短期內旅遊產業大幅成長機率不高，不過，因大陸與東南亞許多精品包袋廠商已陸續退出市場，威宏旗下江蘇宏盛與泰國TWT經過組織改善與成本控管得宜，競爭力提升，法人預期，2002年威宏精品包袋事業營收可成長1成以上，並可望虧轉盈。

展望2022年度，威宏運動裝備事業受惠高爾夫球袋在客戶滲透率持續提升與整體運動包袋訂單持續增溫；精品包袋在中國大陸同業紛紛退出市場，威宏在客戶滲透率提升，將有助精品包袋營運由虧轉盈。法人初估，明年度營收可望成長2成以上，獲利可望大幅跳增。