旅日選手陽岱鋼被傳言有機會續留日職讀賣巨人隊，他與巨人隊的5年合約（2017年簽約）今年球季結束後到期，最後一季年薪3億日圓（新臺幣8100萬），雖然大部分時間在二軍，但日媒《日刊體育》報導巨人將與陽岱鋼續約。

陽岱鋼本季表現不佳，開季前被日媒點名是可以被期待「復活」的選手，他3月沒擠進開季名單，熱身賽結束就被放到二軍，不過也只在二軍出賽４場就被降到三軍調整，因為他在二軍的守備表現不佳，被日媒《FRIDAY》看衰在日職的前景。5月時巨人讓陽岱鋼重返二軍，他終於開始振作，展現全壘打和長打能力，並於8月底被調回一軍。今年一軍7打數1安打，打擊率0.143。

明年1月中陽岱鋼將滿35歲，巨人若續留他可能是寄望他的長打能力復活，他二軍出賽56場，繳出6轟、22打點，攻擊指數0.711（上壘率+長打率）仍具水準，他在日職一軍15年的平均攻擊指數為0.731。但比起去年在二軍的狀況，三振數增加而上壘率降低。

陽岱鋼2005年加入火腿鬥士隊，2007年登上一軍，打到2016年球季結束後成為自由球員，加盟讀賣巨人。整體來說陽岱鋼在2017年開始受傷勢所苦，出賽機會減少，總計他在巨人隊5年生涯都沒有達到合格的打席數。