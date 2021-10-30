日本職棒巨人隊本季戰績不如預期，最終在中央聯盟排名第三無緣冠軍，讓每到季前就大肆補強的他們感到心有不甘，而日本媒體也紛紛開炮，指出這支豪門近年來都花大錢，可是戰績卻沒有隨之上漲，另外還提到我國旅日好手陽岱鋼是他們這幾年最失敗投資。

巨人本季最大的引援是重炮手梶谷隆幸，他們為此花了4年8億日圓，但他卻因傷勢表現下滑，另外在季中還簽下山口俊、中田翔等人，不過他們的表現也都起伏不定，這讓許多巨人球迷感到憤怒，在季中和季後都紛紛喊話要巨人監督原辰德下台負責。

而日媒不只提到本季，更評點近幾年令人失敗操作，其中就提到我國好手陽岱鋼，他們認為巨人2016年以5年15億日圓高薪簽下陽岱鋼，堪稱是最令人失望野手補強，在巨人這5年來陽岱鋼平均打擊率僅.233，有24支全壘打，他們還拿當家野手坂本勇人來對比，坂本打擊率則高達.302，敲出111轟。

陽岱鋼本季在日職過得非常不順，3月10日熱身賽結束後就被下放二軍，開季也沒在一軍名單內，更慘的是他在二軍表現也不佳，甚至被下放到「三軍」接受打擊特訓。直到5月29日他終於重返二軍，到8月底幸運重返一軍，不過始終在一、二軍之間游走，與中田翔的命運差不多，下一季他會在哪裡還沒有人知道。

日媒曾於5月初分析他狀況，認為他無法捨棄「台灣超級球星」自尊，要復活很難，得有退休覺悟。也認為巨人因換原辰德掌權，所以並不會給他太多機會表現。雖然他本季重返二軍打擊略有起色，但在制度分明的日職體系下，若無法站穩一軍，加上巨人好手雲集，陽岱鋼未來令人擔憂。