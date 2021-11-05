莫德納（Moderna）4日（周四）表示，受累於供應鏈受阻，因此調降2021年新冠病毒疫苗銷售。消息一出，該藥廠股價崩跌16％。

莫德納高層指出，疫苗生產面臨挑戰，主要是在最後的裝瓶以及向全球運送疫苗的基礎設備受到限制，而非原料生產。

執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示，「我們真的認為我們可以解決短期的供應問題...這些在我來看是擴產太快引發的創業初期問題。」

莫德納周四股價重挫17.89％至284.02美元。

莫德納將2021年銷售預測從原估的200億美元調降到150億～180億美元之間，預計今年疫苗出貨7億至8億劑，低於此前估的8億到10億劑。

班塞爾強調，該藥廠正招募更多生產員工，針對產線投資更多資源，俾以提高每周疫苗劑數量。

與輝瑞一樣，莫德納的新冠病毒疫苗需要比其他疫苗更多的儲存設施，這使得運送過程更具挑戰，尤其是缺乏昂貴冷儲存設施的窮國。