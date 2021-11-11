日本政府昨天晚間宣布，已簽約採購美國藥廠默沙東集團研發的抗COVID-19口服藥莫納皮拉韋共160萬人份，總額12億美元（約新台幣336.6億元），今年內將先供貨20萬人份。

日本放送協會（NHK）和每日新聞報導，厚生勞動大臣後藤茂之10日晚間宣布，已和默沙東集團（Merck & Co.）的日本子公司MSD簽約，以日本將通過藥物審核為前提，採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症患者使用的口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）160萬人份。

日本採購總額為12億美元，在日本通過藥物審核後，今年內將先到貨20萬人份；明年2月與3月再各到貨20萬人份；其後再到貨100萬人份。

日本從2020年1月發生首例COVID-19確診病例以來，至今總計約170萬多人確診；日本政府認為，採購160萬人份口服藥，在未來疫情擴大時應足夠使用。

報導指出，莫納皮拉韋是可以防範病毒入侵與增值的藥物，在出現發燒與咳嗽等初期症狀階段服用最有效，患者一天服用2次、持續服用5天將可避免演變為重症；因患者可在家中自行服藥，被期待可減經醫療機構的負擔。

日本政府規劃，若美國對莫納皮拉韋通過緊急使用授權（EUA），日本也擬在今年內審核通過；目前英國已在本月4日批准。

MSD表示，預計今年底前將生產1000萬人份莫納皮拉韋，2022年至少將生產2000萬人份。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1101111