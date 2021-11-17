根據一份草案計畫，歐盟擬在2025年前籌建一支至多5000人的軍隊，以因應一系列危機的出現，並減少對美國的依賴。

根據路透看到的一份28頁機密文件「歐洲快速部署能力」，該部隊將由海陸空軍組成，能夠根據不同的危機而替換不同的常備部隊。

歐盟各國的外交和國防部長已經在周一和周二進行討論，希望能在明年三月前確定最終的草案文件。而歐盟兩個軍事大國法國和義大利對此表示歡迎；德國即將上台的新內閣政府，其態度將是至關重要。

歐盟領導人曾在20年前提議建立一支5萬至6萬人的部隊，但最終未能使其投入運作。

歐盟的外交政策主管Josep Borrell提出的戰略草案，希望建立一支不依賴於美國的獨立軍事力量。該名為「戰略指南」的計畫，稱歐盟需要能更快速、更健全、更靈活地承擔全面軍事危機管理任務。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Von der Leyen)今年曾表示，有鑑於美軍匆匆地從阿富汗撤軍，歐盟有必要建立一支自己的聯合部隊，以降低對美國的依賴。