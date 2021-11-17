美國輝瑞藥廠（Pfizer）今天宣布，它將透過一項授權協議，允許學名藥製造廠生產平價版COVID-19抗病毒口服藥，供應全球95個中低所得國家。

輝瑞與聯合國支持的藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool, MPP）簽署自願授權協議，允許MPP向合格學名藥製造廠轉授權，生產本身的PF-07321332藥物。輝瑞則將以Paxlovid這個品牌名稱，銷售自家生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥。

輝瑞本月5日表示，臨床試驗結果顯示，新款口服藥可以將重症高風險成年患者的住院或死亡風險大幅降低89%。這種藥物將與早已有學名藥的抗愛滋病毒藥物利托那韋（Ritonavir）合併使用。

授權協議涵蓋的95國，約占全世界人口53%，包括所有中低收入國家以及撒哈拉沙漠以南非洲的若干中高收入國家，以及在過去5年內從中低收入過渡到中高收入的國家。

根據協議，輝瑞將不會向在低所得國家的銷售收取權利金，至於協議涵蓋的其他國家，只要世界衛生組織（WHO）仍將疫情定調為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），輝瑞同樣不會收取權利金。

上月27日，美國藥廠默沙東集團（Merck）也與MMP簽署類似授權生產學名藥協議。

對藥廠來說，這類協議並不尋常。此舉顯示各國迫切需要有效治療，且藥廠也面臨沉重壓力，必須以極低價格供應挽救生命的藥物。