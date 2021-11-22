奧地利今天展開第4次全國封城，公共生活隨之停擺。在西歐COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增之際，奧地利是第一個重新實施這種嚴厲且不受歡迎措施的國家。

這次的封城規定與先前類似，但卻是疫苗廣泛供應以來首次實施封城。政府表示，大部分民眾聚集的場所，例如餐廳、咖啡廳、酒吧、戲院、非必需品商店、理髮院等都禁止開放，初期先實施10天，最多可能實施20天。

根據最後一刻宣布的修訂措施，才剛展開、會吸引大批遊客的耶誕市集也必須關閉，滑雪纜車可對已接種者開放，旅館停止接待遊客，封城令前即已入住者除外。

衛生部長繆克斯坦（Wolfgang Mueckstein）昨晚告訴ORF TV電視台：「這是我們現在必須回應的狀況。」「封城是相對嚴格的措施，是支大刀，是減少這裡（感染）人數的唯一選項。」

保守派領導的奧地利政府上週針對未接種疫苗者發布封城令，但每天確診人數持續攀升，遠高於1年前高峰期的數字，加護病房床位即將告罄。

奧地利政府19日宣布22日起重新實施全國性封城，明年2月1日前全國強制接種疫苗，為全球罕見。

封城令實施後，民眾可因少數幾種理由離家，例如出門上班、買必需品等等。散步也在允許範圍，時間或距離不拘，與家人以外的人見面一次僅限一人。

工作場所與學校維持開放，但政府要求家長，如果可能，儘量讓孩子待在家中。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101122