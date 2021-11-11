為提升BMW 3系列銷售競爭力，BMW總代理汎德宣布，針對BMW 3系列及3系列Touring，推出全新2022年式BMW 3系列白金極智版，升級智慧雷射頭燈、遠光燈輔助系統、車況抬頭顯示器、造型帥氣有型的雙前座跑車座椅、Sensatec皮質儀錶檯包覆及觸感溫潤厚實的Sensatec透氣皮質內裝，讓全新BMW 3系列與3系列Touring，不論是在豪華質感鋪陳或是前衛科技全方位進階。

汎德表示，全新BMW 3系列及3系列Touring白金極智版，即日起進駐BMW全台展示中心，新車建議售價為208萬元起，330i M Sport更提供9萬元優惠選配即可升級充滿熱血賽道氛圍的Racing Package，包含黑色高光澤外觀套件、19吋M雙輻式輪圈、紅色M煞車套件、M跑車化電子懸吊系統、Vernasca真皮內裝與M雙前座跑車座椅。