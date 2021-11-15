CME銅期貨與LME銅期貨上周各上漲2.79％與2.03％，主要反應交易所銅庫存依然吃緊，廢銅供應緊張，以及之前美國通過基礎建設法案等正面訊息推動。在台股交易的期街口銅（00763U）ETF今（15）日收28.49元小漲0.46％。

街口投信指出，繼前周美國眾議院通過為改善道路、橋梁、港口與網路等基礎設施，規模達1.2兆美元的歷史性法案。美國總統拜登本周將簽署「基礎建設投資與就業法案」以完成立法。在美國基礎建設需要大量原物料的情況下，對全球原物料市場可視為利多解讀，相關基建產業可望同步受惠。

高盛近期報告表示，因庫存處非常低的位置，將推升明年LME銅價接近每噸12000美元，甚至有可能漲至更高水準。上周全球銅庫存下降9％，已出現連續第20周下降，全球供需赤字繼續引導銅庫存走向稀缺。

參考過往歷史經驗，如果庫存從當前水平繼續下降，銅價將會加速上漲。亦即LME銅庫存若再由目前水準減少5萬噸，將可能推高LME價格至每噸13000美元。

中國房地產市場所導致的市場擔憂，或可隨中國釋放維穩訊號而逐漸緩解，在考量政策面與供需情況仍有利銅價中長線表現下，街口投信表示，基本金屬所在的原物料市場仍擁佈局機會。