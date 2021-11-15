美股上周五收漲。港股高開0.43%，全日反覆，午後上升後又下挫，尾盤數分鐘揚起收在近上漲。交易所成交金額約在1034億港元。市場觀望周二舉行的「拜習視頻會」。

周一香港恆生指數收漲62.94點或0.25%，為25390.91點。國企股(H股)跌28.77點或0.32%，為9085.60點。

騰訊漲1.28%，阿里巴巴跌0.55%。

內房股下跌。融創中國跌11.5%，報15.08港元，罕見為成交量第二大個股，並跌破配股價；富力地產跌9.97%；中國奧園跌11.3%。

物業股下跌。融創服務跌16.6%，報13.8港元；碧桂園服務跌5.7%；遠洋服務跌8.5%。

融創中國公布折讓一成配售新股，以每股15.18港元配售3.35億股，並且以每股14.75港元出售融創服務1.58億股股份。融創希望藉此獲得融資。

醫藥股漲2.1%。諾輝健康漲9.3%，創勝漲9.1%，三葉草生物漲7.7%。

保利協鑫漲5%，報3.12港元。匯豐環球認為該公司正獲益於多晶矽晶價格的漲勢，將保利協鑫從持有評級調升為買進，目標價從3.15港元升至3.4港元。

菸草概念股上漲。中國波頓漲5.3%，電子菸商思摩爾國際漲3.3%，天長集團漲1.2%。