國際油價波動趨緩，中油在維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施下，宣布22日凌晨零時起，汽、柴油各調降0.3元及0.2元。累計110年至10月底止，中油共吸收73.9億元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28元。

受歐洲COVID-19疫情復燃及美國12月頁岩油產量將增至832萬桶／日，較11月增加8.5萬桶／日，國際油價趨緩下跌。

中油表示，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌1.74美元，新臺幣兌美元匯率升值0.018美元，計算後價格已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）；與上周零售價比較汽、柴油應各調漲0.1元及0.2元。

不過，換算95無鉛汽油每公升31.7元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.7元經計算25％吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.4元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.2元。