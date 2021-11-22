大陸反壟斷的利劍正在從互聯網企業轉向更多的領域。近日大陸國家市場監管總局通報，對43起未依法申報經營者集中的案例進行處罰，其中百信銀行的兩股東包含百度與中信銀行各被罰款50萬元（人民幣，下同）。這是此次通報的唯一銀行業反壟斷案例，因此也被業內人士稱為「銀行業反壟斷第一案」。

大陸國家市場監督管理總局表示，百度與中信銀行新設合營企業達到《國務院關於經營者集中申報標準的規定》第三條規定的申報標準，屬於應當申報的情形，但在2017年9月5日百信銀行設立前未依法申報，違反《反壟斷法》第二十一條，構成違法實施的經營者集中。

但大陸國家市場監督管理總局也對其市場競爭的影響進行評估，認為該項經營者集中不會產生排除、限制競爭的效果。基於調查和評估結論，決定分別給予百度、中信銀行50萬元罰款的行政處罰。

據大陸藍鯨財經引述公開資料顯示，2015年11月百度與中信銀行簽訂協定，共同設立合營企業—百信銀行，百度、中信銀行分別持有百信銀行30％、70％股權，最終在2017年9月5日設立百信銀行。