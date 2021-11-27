統一獅布雷克。（黃國峰攝）

中職台灣大賽27日展開，系列賽首戰前5局上演精彩投手戰，中信兄弟德保拉、統一獅布雷克展現壓制力，6局打完雙方以0比0戰成平手。7局下中信兄弟終於打開僵局，由詹子賢、岳東華背靠背開轟。9上李振昌關門成功，兄弟以2比0擒獅開紅盤，MVP則是8局力投116球無失分的勝利投手德保拉。

獅象連2年在總冠軍賽碰頭，兩隊都要力拚開門紅，在短期比賽中打出氣勢、搶下先機。依照聯盟提供的數據，率先搶下第1場勝利的球隊有85.7%的機率奪冠，而翻開過去總冠軍賽歷史，兄弟搶下首戰勝利最終封王機率為71.4%，反之吞下首敗，兄弟封王機率為0。

獅隊同樣也要全力搶下首戰勝利，過去獅隊7次總冠軍賽搶下首勝，最後都順利封王，若獅隊吞下首戰敗仗，則僅有25%的機率能夠奪冠。

前5局上演精彩投手戰，兩隊都只從對方先發投手手中敲出零星安打，沒能攻下任何分數，6局打完雙方0比0平手。7局上統一獅攻占一、三壘，德保拉用漂亮曲球K掉林祖傑，結束該局全身而退，下半局換中信兄弟突圍，詹子賢、岳東華連續敲出陽春全壘打，也讓先發6局失2分的布雷克下台一鞠躬，最終承擔敗投。