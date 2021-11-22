日股周一收漲、收復早盤失土。投資人選擇進場撿便宜，但仍擔憂歐洲重啟防疫管制，日股漲幅受抑。
周一日經225指數收漲28.24點或0.09%，為29774.11點，指數早盤曾跌0.68%。東證一部指數跌1.71點或0.08%，為2042.82點。
大和證券策略師Kentaro Hqayashi表示，日經今天的逆轉有些令人意外，投資人在股市下跌時買進股票，因為與美國股市相比，日本股市仍然相對較便宜。
日股早盤因追蹤道瓊指數對疫情的恐慌而下跌。
奧地利宣布進入新的封鎖管制，讓廣泛的投資人情緒受影響，同時市場也擔憂德國將跟進實施防疫封鎖。
美指期在亞洲交易時段開始上漲，讓日經走勢有了改變。Uniqlo營運商迅銷(Fast Retailing)漲0.47%。
追蹤那指上周五的上漲，半導體公司愛德萬測試(Advantest)漲0.96%，東京威力科創漲0.35%。
新冠疫情惡化讓油價下滑，石油股受壓。帝石(Inpex)跌4.47%，石油資源開發(JAPEX)跌0.35%。
經濟復甦受益股皆下滑，航空股跌1.66%，鐵路股跌0.1%。
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