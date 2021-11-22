證交所今（22）日公告，上市公司第三季每股淨值低於票面10元有寒舍（2739）、麗嬰房（2911）、立德（3058）、秋雨（9929）等4檔，自明日起取消信用交易；另每股淨值回復至票面以上有聯發（1459）、迅杰（6243）、欣巴巴（9906）等3檔，將恢復信用交易。

證交所表示，經審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報之110年第三季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下：

每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有4種：寒舍、麗嬰房、立德、秋雨；每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有3種：聯發、迅杰、欣巴巴。

另外，每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，惟前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，爰繼續暫停者共有1種：倫飛。證交所指出，以上調整自11月23日起實施。