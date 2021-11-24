大陸租房市場再傳有新規將推出，北京市十五屆人大常委會第35次會議於24日召開，會議聽取「北京市住房租賃條例（草案）」，「條例（草案）」提出，住房租金顯著上漲或者有可能顯著上漲時，北京市政府可以採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施。

香港經濟日報報導，「條例（草案）」提到，北京市政府堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，完善租購併舉的住房政策，支持民眾透過租賃方式解決住房問題，改善居住條件。北京市合理規劃租賃住房供給規模，增加保障性租賃住房、公共租賃住房供給，鼓勵房屋所有人將符合條件的閑置住房依法出租，調節住房租賃供需關係。

「條例（草案）」並提到，北京市住房和城鄉建設主管部門應當加強住房租金監測，在住房租金顯著上漲或者有可能顯著上漲時，北京市政府可以採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施，穩定租金水平，並報請大陸國務院備案。

同時，北京市市場監督管理、住房和城鄉建設主管部門可以提出採取價格干預措施的建議。北京市政府採取價格干預措施時，出租人應當配合執行；拒不執行的，將由市場監督管理部門依法處理。